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Юрзинов о лимите в КХЛ: «Проблема лишних легионеров существует. Нигде так не возятся с ними, как мы в России»

Владимир Юрзинов считает, что нигде в мире так не носятся с легионерами, как в России. – В российском хоккее развернулась дискуссия вокруг возможного ужесточения лимита на легионеров – с пяти до трех.

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