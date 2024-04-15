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Военное обозрение

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Финансисты США заявляют, что создание нового десантного корабля может обойтись втрое дороже, чем считалось изначально

Финансисты США заявляют, что создание нового десантного корабля может обойтись втрое дороже, чем считалось изначально

Американские ВМС хотят закупить 18 кораблей, а корпус морской пехоты настаивает на увеличении количества до 35 единиц.

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