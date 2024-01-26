Почему Россия не начала СВО в 2014-м?

«Россия тогда, в 2014-м должна была снять вопросы с бандеровскими нациками, а не ждать до 2022-го!» - то ли правда от недопонятия, то ли в целях раскачки аудитории, но такая тема периодически всплывает и на неё даже делается серьёзный упор.