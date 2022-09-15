"Затопит жестко": опасное явление "обрушится" на Приморье сегодня

Жителям Приморья рассказали об опасном явлении, которое может обрушиться на край уже сегодня. Так, в крае ожидается серьезный подъем воды в реках, а максимальный уровень паводков придется на 15 — 17 сентября, уточняется на метеорологическом портале "Примпогода".
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