"Затопит жестко": опасное явление "обрушится" на Приморье сегодня

Жителям Приморья рассказали об опасном явлении, которое может обрушиться на край уже сегодня. Так, в крае ожидается серьезный подъем воды в реках, а максимальный уровень паводков придется на 15 — 17 сентября, уточняется на метеорологическом портале "Примпогода".