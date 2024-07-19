Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    Это ж они прибедняются, собаки, чтобы не дай бог не прекратились поставки. За последние годы видно, что особенно несч...Даже новые постав...
  • ШКИПЕР
    « Украине не хватает боеприпасов.... »  Но не смотря на это нацики регулярно обстреливают города и посёлки Донбасса и...Даже новые постав...
  • Лиза
    Перевелись профессионалы, Трампу ухо, этой нормально не попали((((Во Львове выстрел...

Беженцы – это не заробитчане. Украинцы шлют на родину из Польши все меньше денег

Беженцы – это не заробитчане. Украинцы шлют на родину из Польши все меньше денег

Национальный Банк Польши подсчитал, сколько денег отправили украинцы  на  родину – и прослезился. В абсолютных цифрах переводы из Польши от работающих  там иммигрантов  в первом квартале 2024 года составили всего 5,9 млрд злотых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх