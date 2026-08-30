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Страны "Большой семерки" переплатили $16 млрд на обслуживание госдолга из-за роста доходностей гособлигаций

Страны "Большой семерки" переплатили $16 млрд на обслуживание госдолга из-за роста доходностей гособлигаций

К концу первого квартала 2027 года дополнительные расходы стран "Большой семерки" на обслуживание госдолга могут вырасти до $34 млрд, из которых $10,6 млрд уже приходятся на США, пишет газета The Financial Times в воскресенье, 30 августа 2026 года.

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