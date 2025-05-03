Хельмут Марко: После рождения ребенка Ферстаппен поехал ещё быстрее

FerrariСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ответил на распространенный вопрос по ходу гоночного уик-энда в Майами – поехал ли Макс Ферстаппен медленнее, став отцом? В основной квалификации действующий чемпион мира Формулы 1 завоевал третий поул в сезоне, на деле развеяв миф о том, что пилоты теряют в скорости после рождения ребенка в семье.