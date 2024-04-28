В Барнауле мужчина выбросил малолетнюю дочь из окна ж/д вокзала

В городе Барнауле Алтайского края мужчина выбросил малолетнюю дочь из окна железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета РФ.
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