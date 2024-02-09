Сводницу, организовавшую бордель в Симферополе, накажут штрафом

В Симферополе суд вынес приговор местной жительницу, занимавшейся организацией проституции. С учётом позиции гособвинителя женщине назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
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