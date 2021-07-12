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Опубликованы эффектные кадры стрельбы танка "Армата" кумулятивным снарядом

Опубликованы эффектные кадры стрельбы танка "Армата" кумулятивным снарядом

Тестовая стрельба "Арматы" проходила на полигоне 38-го НИИИ БТВТ, где проходят испытания практически все новые виды российской тяжелой бронетехники – танки Т-90 "Прорыв", БТР "Бумеранг", броневики "Тигр", "Тайфун-ВДВ" и "Атлет".

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