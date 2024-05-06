FPV-дрон «Отважных» поразил вражеский танк, пытавшийся начать контратаку (ВИДЕО)

FPV-дроны с тепловизорами продолжают доказывать свою незаменимость на фронте. Операторы дронов группировки «Центр» («Отважные») поразили танк украинских боевиков, попытавшийся выехать для контратаки на недавно занятые нашими штурмовыми подразделениями позиции.