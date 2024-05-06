FPV-дрон «Отважных» поразил вражеский танк, пытавшийся начать контратаку (ВИДЕО)

FPV-дроны с тепловизорами продолжают доказывать свою незаменимость на фронте. Операторы дронов группировки «Центр» («Отважные») поразили танк украинских боевиков, попытавшийся выехать для контратаки на недавно занятые нашими штурмовыми подразделениями позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии