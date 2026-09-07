"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

ИА Новороссия На СВО появился рекордсмен по задолженности. Боец с позывным "Кировец" хотел было отправить деньги супруге, но вместо боевых увидел на карте долг в 1 млрд рублей.
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Не один мало-мальски умный жулик и вор не повесит в виде долга такую сумму на простого человека,это слишком заметно- сразу бросается в глаза вызывая подозрение и вызывает сомнение в правдивости всего этого
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Виновных на СВО или крупный штраф, только так можно наводить порядок. У каждой проблемы есть имя и фамилия, но это на практике не используется
161-ФЗ, вообще очень мутный закон, вернее даже не он, а правоприменительная практика. Были случаи, когда морозили счет на работе человеку, которому сбрасывался коллектив на подарок юбиляру. Вообще какой-то безпредел банковский.
Может, следует заблокировать сам банк или наложить преогромные штрафы за такие нарушения?! Почему у всех голова болит, а банки умывают руки?!
Срочно вводить смертную казнь, иначе этих тварей не остановить
Выявить виновных и расстрелять, твари, что творится, парни кровь проливают, жизни лишаются , где расстрельная статья?
Что-то я сомневаюсь, что все детали изложены: следователь не может "наложить арест по просьбе банка".
Банкам дали право произвольно при малейшем подозрении на мошенничество блокировать счета и карты граждан. Но ответственности за незаконную блокировку не предусмотрели. Вот теперь многие банки сами стали мошенническими действиями массово блокируя карты людям и по долгу не отдавая деньги всё это время бесплатно пользоваться их деньгами а потом ещё брать проценты за перевод этих денег в другой банк. И никто за такое мошенничество эти банки не наказывает.