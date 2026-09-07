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"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

ИА Новороссия На СВО появился рекордсмен по задолженности. Боец с позывным "Кировец" хотел было отправить деньги супруге, но вместо боевых увидел на карте долг в 1 млрд рублей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусов

Не один мало-мальски умный жулик и вор не повесит в виде долга такую сумму на простого человека,это слишком заметно- сразу бросается в глаза вызывая подозрение и вызывает сомнение в правдивости всего этого

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Профиль пользователя Leon
Leon

161-ФЗ, вообще очень мутный закон, вернее даже не он, а правоприменительная практика. Были случаи, когда морозили счет на работе человеку, которому сбрасывался коллектив на подарок юбиляру. Вообще какой-то безпредел банковский.

Профиль пользователя Артур Кушхабиев
Артур Кушхабиев

Банкам дали право произвольно при малейшем подозрении  на мошенничество блокировать счета и карты граждан. Но ответственности за незаконную блокировку не предусмотрели. Вот теперь многие банки сами стали мошенническими действиями массово блокируя карты людям и по долгу не отдавая деньги всё это время бесплатно пользоваться их деньгами а потом ещё брать проценты за перевод этих денег в другой банк. И никто за такое мошенничество эти банки не наказывает.