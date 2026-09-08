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Новости Липецка

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НЛМК запустил «Марафон добрых дел» в четырёх регионах

НЛМК запустил «Марафон добрых дел» в четырёх регионах

За месяц волонтеры НЛМК проведут более 20 благотворительных акций в четырех регионах России, большая часть проектов будет направлена на помощь пенсионерам и детям.

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