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Царьград

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Совращение "вундеркиндов" и 120 заявлений в полицию. Поразительное сходство с Эпштейном. Политическое значение скандала с Пи Дидди

Совращение "вундеркиндов" и 120 заявлений в полицию. Поразительное сходство с Эпштейном. Политическое значение скандала с Пи Дидди

Мир потряс скандал вокруг рэпера и продюсера под псевдонимом Пи Дидди. Его обвиняют во всех тяжких преступлениях, в том числе совращении малолетних и торговле людьми, а США снова содрогнулись от грязной правды про своих звёзд.

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