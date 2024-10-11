Совращение "вундеркиндов" и 120 заявлений в полицию. Поразительное сходство с Эпштейном. Политическое значение скандала с Пи Дидди

Мир потряс скандал вокруг рэпера и продюсера под псевдонимом Пи Дидди. Его обвиняют во всех тяжких преступлениях, в том числе совращении малолетних и торговле людьми, а США снова содрогнулись от грязной правды про своих звёзд.