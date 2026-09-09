Вылеты в Екатеринбург, Уфу и Тюмень задерживаются в аэропортах Ямала

В связи с угрозой беспилотной атаки, объявленной в Екатеринбурге, Тюмени и ХМАО, задерживается вылет и прилет нескольких пассажирских рейсов в Новый Уренгой и Салехард.
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