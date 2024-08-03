«Беги. Это грядёт»: советник МИД Ирана опубликовал фото запуска баллистических ракет

Советник МИД Ирана опубликовал фото запуска баллистических ракет с подписью «Беги. Это грядёт». Повторяется ситуация, которая была перед ударами 14 апреля: тогда Иран запустил по целям в Израиле около 300 дронов и ракет в ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.
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