«Беги. Это грядёт»: советник МИД Ирана опубликовал фото запуска баллистических ракет

Советник МИД Ирана опубликовал фото запуска баллистических ракет с подписью «Беги. Это грядёт». Повторяется ситуация, которая была перед ударами 14 апреля: тогда Иран запустил по целям в Израиле около 300 дронов и ракет в ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.