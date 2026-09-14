I recovered a little from my trip to Latvia, figured out more or less what was going on there, and made one conclusion: a bunch of militant Russophobes seized power in Latvia, both at the top and on the ground.
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