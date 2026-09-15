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Аленичев рассказал о цели в «Арсенале», которую перед ним поставил губернатор Тульской области

Аленичев рассказал о цели в «Арсенале», которую перед ним поставил губернатор Тульской области

Главного тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев заявил, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поставил перед ним задачу вывести команду в пятерку сильнейших Лиги PARI.

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