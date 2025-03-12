Советские войска завладели «передовым бастионом перед Берлином»

12 марта войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) — важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину, пишет газета «Известия».
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