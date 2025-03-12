ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Россия этого точно делать не будет, так что этих 15 можно спустить в унитаз!В МО Франции заяв...
  • Владимир Тимошков
    А надо к вышке!Суд заочно пригов...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Хоть бы строчку об улучшении КАЧЕСТВА выпускаемой продукции. Танки, ракеты, самолеты,  продукцию ВПК делаем качествен...На УАЗе сообщили ...

Советские войска завладели «передовым бастионом перед Берлином»

Советские войска завладели «передовым бастионом перед Берлином»

12 марта войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) — важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину, пишет газета «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх