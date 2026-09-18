В Челябинске открылся штаб контроля выборов с видеостеной на 1118 участков

В Челябинской области начал функционировать штаб общественного контроля за ходом выборов. Его двери открылись для посетителей в 8:00, а первым событием рабочего дня стало исполнение гимна России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ арестовала дв...
- K Жители Перми обме...
- Президент Монголи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым