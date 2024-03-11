"РусГидро" приступило к проектированию Толмачевской ГЭС-4

Входящий в состав группы «РусГидро» институт «Ленгидропроект» приступил к проектированию Толмачевской ГЭС-4, которая должна стать завершающей ступенью каскада гидроэлектростанций на реке Толмачева в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
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