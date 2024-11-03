На улице Ольги Форш сохранят 31 сосну

На месте стройки здания амбулаторно-поликлинического учреждения Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук рассказал в своем телеграм-канале о судьбе сосен, растущих в Калининском районе.
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