"Росгосстрах": четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц

"Росгосстрах": четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц

Более 78% новых агентов, принятых в "Росгосстрах", уже в первый месяц работы в новой для себя сфере начали оформлять договоры страхования и получать за это комиссионное вознаграждение.

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