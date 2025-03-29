В Молдове запущен Национальный фонд инноваций и трансфера технологий

Правительство впервые запустило Национальный фонд инноваций и трансфера технологий, который будет поддерживать молодых новаторов, финансировать их проекты и создавать пространства, способствующие разработке современных решений для Молдовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии