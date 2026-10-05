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Царьград

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Посол России в Чехии зафиксировала акты вандализма в Праге

Посол России в Чехии зафиксировала акты вандализма в Праге

В 2026 году в Праге зафиксированы два акта вандализма против советских памятников. Посол России в Чехии Анна Пономарева заявила, что посольство установило 22 аналогичных инцидента с 2022 года, обращая внимание властей на необходимость расследования.

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