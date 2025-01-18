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Царьград

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Обстрел Горловки: ранен мирный житель, число пострадавших увеличивается

Обстрел Горловки: ранен мирный житель, число пострадавших увеличивается

Обстрел украинских войск в Горловке привел к ранениям мирных жителей. Мэр города Иван Приходько сообщил о пострадавших в рамках украинской агрессии в жилом массиве "Строитель".

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