Мощный взрыв и пожар газовой автозаправки произошёл в Путра-Хайтс Малайзия Столь масштабный пожар вызван повреждением газопровода, питавшего заправку и весь район.
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Мощный взрыв и пожар газовой автозаправки произошёл в Путра-Хайтс Малайзия Столь масштабный пожар вызван повреждением газопровода, питавшего заправку и весь район.
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