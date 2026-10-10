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Орелtimes

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Под Орлом тушили стройку и дачу

Минувшая пятница выдалась жаркой для орловских пожарных: за сутки подразделения выезжали 28 раз, и 19 из этих выездов пришлись на ликвидацию возгораний.

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