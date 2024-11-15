НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    интересно а что то сделано против американцев , хоть какое то мало мальское действие , когда те в свое время арестова...В Финляндии арест...
  • Астон Мартин
    а цены на билеты ???????????🤔Число рейсов из П...
  • Svetlana Kuzmina
    А не пора ли в отношении Финляндии ввести соответствующие меры? Пора финнов наказать.В Финляндии арест...

«Град» группировки «Днепр» пресек попытку ротации украинской армии в Запорожской области

Также был уничтожен личный состав противника Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» пресек попытку украинской армии осуществить ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав более десяти военнослужащих противника, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным «Лама».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх