«Град» группировки «Днепр» пресек попытку ротации украинской армии в Запорожской области

Также был уничтожен личный состав противника Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» пресек попытку украинской армии осуществить ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав более десяти военнослужащих противника, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным «Лама».
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