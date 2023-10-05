В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад Айнур Курманов. В Казахстане выходит семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе по украинскому сценарию.