БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад

В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад

В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад Айнур Курманов.   В Казахстане выходит семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе по украинскому сценарию.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
А что делают наши дипломаты раз такие статьи возникают?
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1 час.
Олег Щепанов
Набирают в рот воды....
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15 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Наша власть спит,а проснется ли вот вопрос
Ответить
12 мин.

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