Самарская дума приняла отставку главы города

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости. Дума городского округа Самара приняла отставку мэра Елены Лапушкиной, возглавлявшей город почти семь лет, спустя месяц после того, как губернатор рекомендовал ее для назначения на пост уполномоченного по правам человека в регионе, сообщается на сайте городского парламента.