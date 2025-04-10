Александр Бастрыкин взял на контроль поиск мальчика, пропавшего на реке Сиве в Удмуртии

Москва. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о безвестном исчезновении малолетнего в селе Первомайском Воткинского района Удмуртии.
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