Из МГУ отчислили студента, который назвал Wi-fi в общежитии «Slava Ukraine!»

Владимир Фоминых а тут как раз Указ Президента о призыве в армию подоспел... Думаю за год службы мозги у него проветрятся.

L Lyudmila Если в голове мякина вместо мозгов, пусть посидит подумает о превратностях судьбы. Шутки у "Мишутки"! Вот вроде уже не школьник, тем более в таком заведении учится или вернее уже учился! а дурак дураком и уши холодные.