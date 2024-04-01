Олег Т. учился на факультете госуправления МГУ и жил в общежитии ДСЛ. 6 марта его задержали полицейские прямо в общежитии из-за названия сети в комнате.
Из МГУ отчислили студента, который назвал Wi-fi в общежитии «Slava Ukraine!»
Комментарии
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Владимир Фоминых
а тут как раз Указ Президента о призыве в армию подоспел... Думаю за год службы мозги у него проветрятся.
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3 час.
L
Lyudmila
Если в голове мякина вместо мозгов, пусть посидит подумает о превратностях судьбы. Шутки у "Мишутки"! Вот вроде уже не школьник, тем более в таком заведении учится или вернее уже учился! а дурак дураком и уши холодные.
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2 час.
Аудрюс
Да и так понятно, что "Слава Украине" это плот коллективного разума! И не один он там работал и сторонников у него там , судя повсему, не мало....
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2 час.
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