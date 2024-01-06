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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мата покинул «Виссел Кобе». Хуан сыграл лишь 10 минут в чемпионате Японии

Мата покинул «Виссел Кобе». Хуан сыграл лишь 10 минут в чемпионате Японии

У 35-летнего испанца истек контракт. Соглашение решили не продлевать. Мата перешел в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года.

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