Киев опроверг встречу с представителями России в Турции: главное за сутки

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Глава МИД Украины Андрей Сибига опроверг планы провести с РФ переговоры в Анкаре, советник президента США, которого Илон Маск назвал идиотом, перепутал КНДР с Южной Кореей, а в Верховной раде раскрыли планы Зеленского в отношении России.
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