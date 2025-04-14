Киев опроверг встречу с представителями России в Турции: главное за сутки

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Глава МИД Украины Андрей Сибига опроверг планы провести с РФ переговоры в Анкаре, советник президента США, которого Илон Маск назвал идиотом, перепутал КНДР с Южной Кореей, а в Верховной раде раскрыли планы Зеленского в отношении России.