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Готовы ли США воевать с Китаем из-за Тайваня?

Готовы ли США воевать с Китаем из-за Тайваня?

МОСКВА, 14 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на этот пост 4 октября 2021 года, на своей первой пресс-конференции сразу же обозначил свою антикитайскую позицию.

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