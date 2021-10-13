Готовы ли США воевать с Китаем из-за Тайваня?

МОСКВА, 14 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на этот пост 4 октября 2021 года, на своей первой пресс-конференции сразу же обозначил свою антикитайскую позицию.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии