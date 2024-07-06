Reuters: на севере Перу нашли 4000-летние руины площадки для ритуалов

Группа археологов из Папского католического университета Перу обнаружила руины 4000-летнего церемониального храма, погребенного в песках пустынного района Зана на тихоокеанском побережье северной части Перу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии