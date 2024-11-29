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Ваз 2114 не выдержал удара со встречной машиной: два человека погибли до приезда скорой помощи

Ваз 2114 не выдержал удара со встречной машиной: два человека погибли до приезда скорой помощи

Вчера в 15:30 на дороге «Гулькевичи-Новоукраинское – Шевченко» на 21 км водитель автомобиля Ваз 2114, не оценив обстановку на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу Ладе Гранта, что привело к столкновению.

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