Ваз 2114 не выдержал удара со встречной машиной: два человека погибли до приезда скорой помощи

Вчера в 15:30 на дороге «Гулькевичи-Новоукраинское – Шевченко» на 21 км водитель автомобиля Ваз 2114, не оценив обстановку на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу Ладе Гранта, что привело к столкновению.