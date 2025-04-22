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  • Маша Глага
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Благотворительный тираж «Русского лото» собрал 48,7 млн рублей

Благотворительный тираж «Русского лото» собрал 48,7 млн рублей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направит 48,7 млн рублей на благотворительные цели крупнейшей в России православной социальной службе помощи «Милосердие», рассказали в пресс-службе организации.

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