Благотворительный тираж «Русского лото» собрал 48,7 млн рублей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направит 48,7 млн рублей на благотворительные цели крупнейшей в России православной социальной службе помощи «Милосердие», рассказали в пресс-службе организации.
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