Эксперт Моржаретто рассказал о новом нарушении ПДД, которое определяют камеры

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде» о том, почему появился штраф за не пропуск пешехода у трамвайных остановок и какие нарушения ПДД умеют определять камеры Центра организации дорожного движения.
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