Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров пообещал помочь Сербии справиться с цветной революцией

Лавров пообещал помочь Сербии справиться с цветной революцией

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич находится с официальным визитом в России. В Москве глава сербского внешнеполитического ведомства встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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