#Бузулук сковал первый тонкий лед❗️❗️❗️ И каждый год это становится поводом для любопытных детей и нетерпеливых взрослых – любителей зимней рыбалки – испробовать свою удачу.
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#Бузулук сковал первый тонкий лед❗️❗️❗️ И каждый год это становится поводом для любопытных детей и нетерпеливых взрослых – любителей зимней рыбалки – испробовать свою удачу.