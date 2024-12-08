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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
#Бузулук сковал первый тонкий лед

#Бузулук сковал первый тонкий лед❗️❗️❗️ И каждый год это становится поводом для любопытных детей и нетерпеливых взрослых – любителей зимней рыбалки – испробовать свою удачу.

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