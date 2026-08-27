Новая точка притяжения в Барнауле. В Авиаторе открыли благоустроенную парковую зону

Благодаря инициативному бюджетированию территория стала современным пространством для отдыха В барнаульском микрорайоне Авиатор 26 августа состоялось выездное совещание, посвященное благоустройству парковой зоны и созданию спортивной и детской площадки на пересечении улицы Хрустальной и 1‑й улицы Малиновой.
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