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Не спешат в ЗАГС: 8 известных и успешных мужчин старше 40 лет, которые остаются холостяками

Не спешат в ЗАГС: 8 известных и успешных мужчин старше 40 лет, которые остаются холостяками

За личной жизнью звёздных мужчин публика следит с особым пристальностью. Стоит известному артисту или спортсмену перешагнуть 40-летний рубеж, как пресса и поклонники тут же начинают допытываться о свадьбе.

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