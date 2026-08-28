Не спешат в ЗАГС: 8 известных и успешных мужчин старше 40 лет, которые остаются холостяками

За личной жизнью звёздных мужчин публика следит с особым пристальностью. Стоит известному артисту или спортсмену перешагнуть 40-летний рубеж, как пресса и поклонники тут же начинают допытываться о свадьбе.
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