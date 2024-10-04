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Татар-информ

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На окружной слет «Никто не забыт» отправились 16 поисковиков из Татарстана

В Нижегородской области 2 октября открылся окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Мероприятие проводится уже в четвертый раз, на этот раз оно объединило более 200 поисковиков — 14 команд из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

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