Дело закрыто: в гибели несчастного кота Твикса найден виновный, и это не проводник

Расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным завершено. Кот Твикс соцсетиВ памяти жива история о гибели в минувшем январе рыжего кота Твикса, ехавшего вместе с сопровождающим к своему хозяину, но так и не доехавшего до места назначения.