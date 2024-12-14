Дело закрыто: в гибели несчастного кота Твикса найден виновный, и это не проводник

Расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным завершено. Кот Твикс соцсетиВ памяти жива история о гибели в минувшем январе рыжего кота Твикса, ехавшего вместе с сопровождающим к своему хозяину, но так и не доехавшего до места назначения.
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