Средневековый экшен-выживач Blight: Survival обрел полноценного издателя Независи...

Средневековый экшен-выживач Blight: Survival обрел полноценного издателяНезависимая команда разработчиков из Haenir Studio в 2022 году удивила сообщество геймеров анонсом чрезвычайно атмосферного средневекового экшена Blight: Survival.
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