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Утяшева показала редкие снимки дочери в день ее рождения

Утяшева показала редкие снимки дочери в день ее рождения

Наследнице Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполнилось 9 лет. В честь знаменательного события – дня рождения своей дочери – популярная телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях трогательные семейные фотографии.

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