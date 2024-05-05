Утяшева показала редкие снимки дочери в день ее рождения

Наследнице Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполнилось 9 лет. В честь знаменательного события – дня рождения своей дочери – популярная телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях трогательные семейные фотографии.
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