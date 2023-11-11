Региональные управления ФАС смогут проводить проверки обоснованности тарифов

Ревизии начнут осуществлять по поручению центрального аппарата службы, рассказали в кабмине Ревизии начнут осуществлять по поручению центрального аппарата службы, рассказали в кабмине Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России наделяются полномочиями по проведению внеплановых выездных и документарных проверок обоснованности тарифов.