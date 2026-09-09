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Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Тверской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, подпадающими под действие ФЗ № 116 от 21.

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